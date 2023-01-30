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Hafızlık sınav sonuçları nereden öğrenilir? 2023 Hafızlık sınav sonuçları sorgulama ekranı

Hafızlık sınav sonuçları, Diyanet tarafından erişime açıldı. Sınavdan 70 puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak. 2023 1. dönem hafızlık sınavında başarılı olan öğrencilerin Hafızlık Belgeleri' eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüklere gönderilecek. Peki Hafızlık sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte 2023 Hafızlık sınav sonuçları sorgulama ekranı

30 Ocak 2023 Pazartesi 12:35 - Güncelleme:
Hafızlık sınav sonuçları nereden öğrenilir? 2023 Hafızlık sınav sonuçları sorgulama ekranı
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hafızlık sınavı sonuçları açıklandı. Ocak ayının 02-13 tarihlerinde gerçekleştirilen 2023 1. dönem hafızlık sınavına katılan adaylar, sonuçlarını Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sözlü olarak yapılan Hafızlık Tespit Sınavı'ndan 70 puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak. Peki Hafızlık sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte 2023 Hafızlık sınav sonuçları sorgulama ekranı

HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ocak ayının 2-13 tarihlerinde gerçekleştirilen 2023 1. dönem Hafızlık Tespit Sınavının sonuçları 30 Ocak 2023 tarihinde açıklandı.

Adaylar; "Hafızlık Tespit Sınavı" sonuçlarını Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx) adresi üzerinden öğrenebilecekler.

2023 HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Hafızlık sınavında başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerin "Hafızlık Belgeleri" eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını dışarıdan kendi imkânlarıyla tamamlayanların "Hafızlık Belgeleri" ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecek.

HAFIZLIK BARAJ PUANI KAÇ?

Sözlü olarak yapılan Hafızlık Tespit Sınavı'ndan 70 puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak.

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