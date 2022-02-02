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Hafriyat kamyonu direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobile çarptı

Sultangazi'de hafriyat kamyonu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken yoldan geçen bir kişinin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA2 Şubat 2022 Çarşamba 09:32 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 09:32
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Kaza dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Yolu üzerinde yaşandı. Hafriyat kamyonu sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi kamyonun otomobile çarpmasıyla ölümden döndü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir hafriyat kamyonun hızlı bir şekilde geldiği, park halindeki otomobile çarparak durduğu, bir kişinin ise kaldırmada yürüdüğü ve kazandan kıl payı kurtulduğu görülüyor.

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