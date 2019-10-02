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Hafriyat kamyonu eve girdi

Kağıthane'de hafriyat kamyonu bir apartmanın giriş katına girdi.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Telsizler Mahallesi Bakım Sokak'ta yokuş aşağı inen Yasin Çadırcı idaresindeki 34 AL 7632 plakalı kum yüklü hafriyat kamyon, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.

Hafriyat kamyonu, bir apartmanın giriş katındaki dairenin oturma odasına girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı kazada, çarpışmanın etkisiyle binada hasar oluştu.

Sürücü Yasin Çadırcı, yaptığı açıklamada, kamyonuna kum yüklediğini ve yakınlardaki bir yere götürdüğünü söyledi. Yokuş aşağı inerken aracın freninin tutmadığını iddia eden Çadırcı, binaya çarptığını kaydetti.

Evde ikamet eden Muhammet Seyit Kaplan, kamyonun çarptığı sırada odada bulunduğunu söyledi.

Kamyonun odanın diğer tarafına çarptığını ifade eden Kaplan, durumunun iyi olduğunu belirtti.

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