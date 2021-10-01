İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2021 Cuma / 24 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8712
  • EURO
    10,2925
  • ALTIN
    500.975
  • BIST100
    1401.46
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hafriyat kamyonunun çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Güncel

Hafriyat kamyonunun çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman'da hafriyat kamyonunun çarptığı Erkan Döndaş (12) hayatını kaybetti.

DHA1 Ekim 2021 Cuma 17:23 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 17:23
ABONE OL

Kaza, öğleden sonra Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyünde meydana geldi. İsmail K. yönetimindeki 63 VD 976 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen Erkan Döndaş'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Döndaş'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Erkan Döndaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü İsmail. K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.