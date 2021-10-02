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Hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy'de hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletli genç hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

DHA2 Ekim 2021 Cumartesi 14:11 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 14:11
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Kaza gece saatlerinde Arnavutköy Kayabaşı yolunun Boğazköy ışıklar Mevkiinde meydana geldi. Boğazköy'den Eski Edirne Asfaltına geçmeye çalışan Furkan D. yönetimindeki hafriyat kamyonu ile Suriye uyruklu Yusuf Hacıyusuf (24)'un kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Trafikteki diğer sürücülerin yardıma koştuğu yaralı motosikletli haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı motosiklet sürücüsü Hacıyusuf'un yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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