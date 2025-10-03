İSTANBUL 25°C / 16°C
  ''Hafriyat yolsuzluğu'' soruşturması genişliyor... Antalya'da 7 şüpheli daha adliyede
Güncel

''Hafriyat yolsuzluğu'' soruşturması genişliyor... Antalya'da 7 şüpheli daha adliyede

Antalya'da 'hafriyat yolsuzluğu' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü serbest bırakıldı, 7'si adliyeye sevk edildi.

3 Ekim 2025 Cuma 12:25
''Hafriyat yolsuzluğu'' soruşturması genişliyor... Antalya'da 7 şüpheli daha adliyede
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hafriyat işlerindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından salıverildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 7 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme

SORUŞTURMA

"Hafriyat yolsuzluğu" soruşturması kapsamında 30 Eylül'de düzenlenen operasyonda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G. ve Antalyaspor Hafriyat şirketinin ortağı B.Ö'nün aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmış, "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan adı bir süre önce Antalyaspor Kulübü olarak değiştirilen dernek ile Antalyaspor Hafriyat ve Katı Atık Depolama Merkezi İşletmeciliği'nde arama yapılmıştı.

Antalya'da 1 milyar liralık "hafriyat" vurgunu

Şüphelilerden 10'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, Antalya Büyükşehir Belediyesinin eski başkan vekili M.A. ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'a götürülmüştü.

Hafriyat yolsuzluğu iddialarına ilişkin soruşturmada 1 Ekim'de, Antalyaspor AŞ ve Antalyaspor Kulübü adlı derneğin eski başkanları Aziz Çetin ve Mustafa Yılmaz ile derneğin 2 eski yöneticisinin ifadelerine başvurulmuştu.

Antalya'da 6. dalga rüşvet operasyonu
