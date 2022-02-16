Hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor

IHA 16 Şubat 2022 Çarşamba 09:15 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 09:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 - 20 Şubat tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; bazı illerde cuma ve cumartesi günü kar yağışı bekleniyor.

Çarşamba ve perşembe günü iç kesimlerde sisli havanın hâkim olması beklenirken kıyı kesimlerde de güneşli hava görülecek. Cuma ve cumartesi günü ise 15 ilde kar yağışı bekleniyor.

Kar beklenen iller; Bayburt, Erzincan, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Sivas, Gümüşhane, Erzurum ve Hakkâri.