10 Eylül 2025 Çarşamba
Güncel

''Haftada 4 gün mesai'' tartışmaları: DMM'den pilot uygulama duyurusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Orta Vadeli Program'da haftada dört gün mesaiye geçileceği iddialarının doğru olmadığını, söz konusu düzenlemenin yalnızca pilot uygulamalarla ilgili olduğunu duyurdu.

10 Eylül 2025 Çarşamba 20:01
''Haftada 4 gün mesai'' tartışmaları: DMM'den pilot uygulama duyurusu
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, dört gün mesai gibi spesifik bir uygulamanın gündemde olmadığı belirtildi.

Orta Vadeli Program'da çalışma günlerinin 4'e düşürüleceğine dair herhangi bir hükmün bulunmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurların haftalık çalışma süresi 40 saattir ve tatil günleri cumartesi ile pazardır. İş Kanunu'na göre ise haftalık azami çalışma süresi 45 saattir ve bu sürenin işin niteliğine göre 5 veya 6 güne bölünmesi mümkündür. OVP'de yer alan 'İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır' ifadesi ise dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürütülecek pilot uygulamalara yöneliktir."

