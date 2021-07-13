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Güncel

Haftalık vaka haritası açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka oranlarının olduğu haritayı Twitter hesabından paylaştı. Aşılamada geride olan Siirt'te haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 231.67 olarak kayıtlara geçti. Ağrı'da bu oran 193.86, Bitlis'te 119.09 oldu.

13 Temmuz 2021 Salı 18:42 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 18:44
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Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun.

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