Haftalık vaka haritası açıklandı!

13 Temmuz 2021 Salı 18:42 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 18:44

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun.