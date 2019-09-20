Haftanin bölgesine hava harekatı: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Harekatta bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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