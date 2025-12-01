İSTANBUL 13°C / 8°C
Güncel

Haftanın ilk gününde derbi trafiği... İstanbul'da yoğunluk yüzde 85'e ulaştı

İstanbul'da, haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA1 Aralık 2025 Pazartesi 18:38 - Güncelleme:
Haftanın ilk gününde derbi trafiği... İstanbul'da yoğunluk yüzde 85'e ulaştı
Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının da etkisiyle gündüz saatlerinde baş gösteren trafik, akşam saatlerinde durma noktasına geldi.

Kentte yağış ve mesai bitimiyle etkili hale gelen trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar trafikte güçlükle ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası istikametinde yoğunlaşan trafik, TEM Otoyolu boyunca Ümraniye sapağına kadar devam ediyor. D-100 kara yolu Kartal mevkisi Kadıköy yönünde yoğunluk yaşanırken, Altunizade, Ataşehir arasında trafik yavaş ilerliyor. TEM Otoyolu Çamlıca gişeler mevkisinde araçlar ağır seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolu Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy istikametinde yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar çift yönlü etkili oluyor.

TEM Otoyolu Hasdal, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar çift yönlü devam eden trafik, Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM Otoyolu katılım yollarında yavaş seyrediyor.

D-100 kara yolu Haramidere mevkisi Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, Sultangazi eski Edirne asfaltı Arnavutköy yolu ile Mahmutbey yolunda araçlar ağır ilerliyor.

Karaköy-Beşiktaş arasında ve Barbaros Bulvarı'nda trafik yoğunluğu bulunuyor.

Öte yandan kentte, toplu taşıma aktarma merkezlerinde de yoğunluk oluştu. Yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında kalabalık oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı.

