İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9042
  • EURO
    6,5635
  • ALTIN
    302.423
  • BIST100
    112876
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye istediğini aldı... Hafter artık sahipsiz
Güncel

Türkiye istediğini aldı... Hafter artık sahipsiz

Libya'da yaşanan krizde darbeci milisler saldırılarını sürdürürken Rusya'nın Hafter'in yanında yer alması bekleniyordi. Bugün Başkan Erdoğan ve Putin'in ortak açıklamasıyla Hafter'in Rusya'dan destek umutları boşa çıktı.

08.01.2020  20:42 - Güncelleme: 08.01.2020  20:42

Libya'da uluslararası planda tanınan hükümete karşı darbe girişiminde bulunan ve Trublas'a saldırılarını sürdüren Hafter Rusya, Suudi Arabistan ve BAE tarafından destekleniyordu.

Bugün TürkAkım doğal gaz boru hattı açılışının ardından bu beklentileri ve Hafter'in destek umutlarını boşa çıkaran bir gelişme yaşandı. ABD-İran gerginliği, Suriye ve Libya krizlerini görüşen Başkan Erdoğan ve Putin ateşkes çağrısı yaptı.

İki liderin görüşmesinin ardından yayımlanan ortaka açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Libya'da süregiden çatışmalara askeri bir çözüm aramak sadece daha fazla acılara sebep olmakta ve Libyalılar arasındaki bölünmüşlüğü daha da derinleştirmektedir. 2015 tarihli Libya Siyasi Anlaşması'na, 2259 sayılı BMGK Kararına ve diğer ilgili BMGK Kararlarına dayanarak, Libyalılar arasında BM himayesinde kapsamlı bir siyasi süreci başlatmak için en önemli önceliği, ateşkesin derhal sağlanması teşkil etmektedir. BM kolaylaştırıcılığında yürütülen siyasi süreci canlandırmak için elverişli bir ortam yaratmayı amaçlayan Berlin Süreci'ne desteğimizi teyit eder ve sürecin ancak Libyalıların ve komşu ülkelerin katılımı ve bağlılığıyla somut sonuçlar verebileceğini hatırlatırız."

12 Ocak saat 00.00

İki liderin açıklamasında Libya'daki sürece ilişkin şu çağrı yapıldı:

"Mevcut kritik şartlar altında ve ilgili BMGK Kararlarının ortaya koyduğu amaçlar ışığında inisiyatif almaya karar verdik. Bu çerçevede, arabulucular olarak, Libya'daki tüm taraflara çatışmaları 12 Ocak günü saat 00.00 itibarıyla durdurmak, sahada istikrarın sağlanması ve Trablus ile diğer şehirlerde günlük hayatın normalleştirilmesi için gereken önlemlerle desteklenen sürdürülebilir bir ateşkes ilan etmek, Libya halkının acılarına son vermek ve ülkeye barış ve refahı yeniden getirmek için derhal bir müzakere masasının etrafında bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz. Libyalıların, istisnasız bütün vatandaşlarının çıkarlarını hesaba katan ulusal çapta bir diyalog çerçevesinde, vatanlarının geleceğine bağımsız bir şekilde karar verebileceklerine dair inancımız tamdır."

Libya’da meşru hükümeti devirmeye çalışan darbeci Halife Hafter güçlerine CHP’den destek açıklamaları yapılmıştı. Hafter’in Türk denizcileri kaçırmasını, Libya açıklarındaki Türk gemilerini batırmakla tehdit etmesini görmezden gelen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Hafter için “Daha makul” ve “seküler” ifadesini kullanmıştı.

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran'dan dünyayı sarsan açıklama: 80 ABD'li öldü
İran'dan dünyayı sarsan açıklama: 80 ABD'li öldü

İran'dan dünyayı sarsan açıklama: 80 ABD'li öldü

O anlar saniye saniye kaydedildi
O anlar saniye saniye kaydedildi

O anlar saniye saniye kaydedildi

Yüzde 95'i Türkiye'den gidecek!
Yüzde 95'i Türkiye'den gidecek!

Yüzde 95'i Türkiye'den gidecek!

Şehitlerimizin cenazesini kaçıran teröristten itiraf!
Şehitlerimizin cenazesini kaçıran teröristten itiraf!

Şehitlerimizin cenazesini kaçıran teröristten itiraf!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.