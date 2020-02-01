İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9856
  • EURO
    6,64
  • ALTIN
    304.875
  • BIST100
    119140
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hafter milislerinin başkentin güneyinde bir mahalleye saldırısında 1 kişi öldü
Güncel

Hafter milislerinin başkentin güneyinde bir mahalleye saldırısında 1 kişi öldü

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin, başkentin güneyindeki el-Kerimiye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

AA01.02.2020  20:48 - Güncelleme: 01.02.2020  20:48

Libya’nın uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinin yürüttüğü Burkan el-Gadab (Öfke Volkanı) Operasyonu’nun resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla yapılan açıklamada, Hafter milislerinin el-Kerimiye'yi bombaladığı açıklandı.

UMH'nin açıklamasında, düşen bomba nedeniyle bir otomobilin alev alma anına dair fotoğraflar paylaşıldı.

Öte yandan, Burkan el-Gadab Operasyonu sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin saldırıları nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin ağır yaralandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, önceki gün BM Güvenlik Konseyi’ne yaptığı sunumda, Libya’da "ateşkesin sadece adının olduğunu" ve 110’un üzerinde ateşkes ihlali kaydettiklerini açıklamıştı.

İletişim Başkanlığı'ndan deprem harcamaları paylaşımı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız
Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız

Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız

Üç ülke anlaştıklarını duyurdu
Üç ülke anlaştıklarını duyurdu

Üç ülke anlaştıklarını duyurdu

BM'deki tarihi konuşmayı hatırlattı: Başkan Erdoğan'a minnettarız
BM'deki tarihi konuşmayı hatırlattı: Başkan Erdoğan'a minnettarız

BM'deki tarihi konuşmayı hatırlattı: Başkan Erdoğan'a minnettarız

Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!
Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!

Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.