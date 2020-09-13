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Hafter yanlısı sözde hükümet pes etti! İstifasını sundu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı doğudaki sözde hükümet, ağırlaşan yaşam şartlarına karşı 3 gündür devam eden protestolar nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'e istifasını sundu. Darbeci Hafter'in kontrolündeki Merc kentinde, ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etmek isteyen göstericilere milisler tarafından ateş edilmesi sonucu 1 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı.

AA13 Eylül 2020 Pazar 23:14 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 23:15
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Konseyin internet sitesinde yer alan açıklamada, (uluslararası toplumun tanımadığı) Abdullah es-Seni başkanlığındaki sözde hükümetin, TM Başkanı Salih'e istifasını sunduğu duyuruldu.

Açıklamada, istifanın değerlendirilmek üzere Meclise sunulacağı kaydedildi ancak tarih verilmedi.

İstifa kararının, Akile Salih'in, Hafter'in kontrolündeki Merc kentinde ağırlaşan yaşam şartları sebebiyle başlayan protestoların nedenlerini tartışmak için hükümetle yaptığı acil toplantı sırasında bildirildiği belirtildi.

Libya el-Ahrar kanalının, Libya Suç İzleme Örgütüne dayandırdığı bilgiye göre, Hafter milislerinin Merc kentindeki göstericilere ateş açması sonucu 1 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı.

"February" kanalı ise dün gece saatlerinde Bingazi, Merc ve Beyda kentlerinde sokağa çıkan göstericilere ateş açılması sonucu 5 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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