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Hai: Ülkemiz kurulduktan sonra ilk defa Türkiye'ye gönderdik

Vietnam ekibi ilk defa yabancı bir ülkede arama kurtarma çalışması yapıyor. Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Hai, 'Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, kurulduktan sonra ilk defa bir arama kurtarma ekibini, Türkiye'ye göndermiştir' dedi.

AA12 Şubat 2023 Pazar 11:09 - Güncelleme:
Hai: Ülkemiz kurulduktan sonra ilk defa Türkiye'ye gönderdik
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'a gelen Vietnam ekibi, ilk kez başka bir ülkede arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden sonra kurtarma faaliyetleri için gerekli araç, gereç ve arama köpekleriyle Vietnam'dan Türkiye'ye gelen 24 kişilik ekip, Adıyaman'da çalışmalara başladı.

İlk defa ülkeleri dışında görev alan ekip, arama köpeklerinin de yardımıyla farklı noktalarda enkaz altındaki insanlara ulaşmaya çalışıyor.

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai, AA muhabirine, Vietnam'ın senelerdir doğal afetlerle mücadele eden bir ülke olduğunu söyledi.

Ülkelerinin arama kurtarma konusunda önemli tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Hai, "Türkiye'ye yardımcı olduğumuz için mutlu olduk. Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, kurulduktan sonra ilk defa bir arama kurtarma ekibini, Türkiye'ye göndermiştir. Dünya devletleri arasında arama kurtarma ekibini ilk defa Türkiye'ye göndermiştir." dedi.

Hai, çok fazla ülke gezdiğini, art arda depremi ise ilk defa Türkiye'de gördüğünü kaydetti.

Arama kurtarma ekibinin sorumlusu Nguyen Mınh Khuong ise Vietnam Kamu Güvenlik Teşkilatından geldiklerini aktararak, "30 saatlik uçuş sonrası Adana Havalimanı'na geldik. Oradan da AFAD otobüsleriyle yola çıktık. Yol güzergahında çok fazla binanın yıkıldığını gördük. Arama kurtarma çalışmalarına başladık. İki grup olarak çalışıyoruz." diye konuştu.

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