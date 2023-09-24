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Hainlere kaçış yok! Teröre ''Pençe-Kilit'' darbesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında bugüne kadar 605 teröristi etkisiz hale getirdiği açıklandı.

AA24 Eylül 2023 Pazar 12:40 - Güncelleme:
Hainlere kaçış yok! Teröre ''Pençe-Kilit'' darbesi
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında bugüne kadar 605 teröristi etkisiz hale getirdi, terör örgütüne ait değişik çaplarda 1343 silah ve 706 bin 650 mühimmat ele geçirdi. Komandolar, operasyon bölgesinde teröristlerce kullanılan 670 mağara, sığınağı da kullanılamaz hale getirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, hudut güvenliğini ileriden sağlamak için Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'tan başlattığı "Pençe" serisi operasyonlarına, Sinat-Haftanin ile devam etti, ardından operasyon alanı Metina ve Avaşin-Basyan ile genişletildi.

Teröristlerin Zap'a doğru kaçması üzerine Mehmetçik, 17 Nisan 2022'de söz konusu bölgeye yönelik "Pençe-Kilit" operasyonu için harekete geçti.

Irak'ın kuzeyinden sınırlara doğru gerçekleştirilen saldırılara "kilit vurulması" amacıyla planlanan operasyon, aynı gün geniş çaplı hava harekatıyla başladı.

Irak'ın egemenlik hakları ve toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde sürdürülen operasyon kapsamında komandolar, bölgede teröristlere ait mağaraları tespit edip kullanılamaz hale getiriyor.

- HAREKATIN BİLANÇOSU

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, harekat kapsamında bugüne kadar 605 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü tarafından kullanılan 670 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi. Komandolar, değişik çaplarda toplam 1343 silah ve 706 bin 650 mühimmat ele geçirdi.

Bölgede teröristler tarafından tuzaklanan 2 bin 284 mayın, el yapımı patlayıcı da imha edildi.

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