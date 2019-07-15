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Hainlere tarihi bir ders verildi

Milletin korunması için verilmiş silahı, millete yönelten hainlere, vatandaşlarımız tarihi bir ders vermiştir.

  • ÖMER ÇELİK AK Parti Sözcüsü
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Türkiye'nin hukuk devletini ve demokrasisini lağvetmek ve seçilmiş meşru Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek, ülkemizi işgal etmek isteyen FETÖ ihanet şebekesine karşı aziz milletimiz şanlı bir direniş göstermiştir. O gece demokrasi tarihi sil baştan yazılmış, Türk milleti darbeye teslim olmamıştır.

Milletimiz, o gece canını verirken, gerçek askerlerle, asker üniforması giyen teröristleri de çok iyi şekilde ayırt etmeyi bilmiştir. Milletin korunması için verilmiş silahı, millete yönelten hainlere, vatandaşlarımız tarihi bir ders vermiştir. Türk yargısı derhal harekete geçmiş; emniyet güçlerimiz büyük bir fedakarlık göstermiş; milletine bağlı gerçek askerler, asker üniforması giymiş teröristlere mukavemet etmiş; basın-yayın kuruluşları ve gazeteci arkadaşlarımız demokrasi adına çok önemli bir vazife ifa etmişlerdir.

Türkiye’nin güçlenmesinden, sömürge muamelesi çekilen milletlere ilham vermesinden rahatsız olan birileri, o gece hükümetimiz darbe yoluyla gitsin diye, destekte bulunmuş, en azından sessiz kalarak vahim kalkışmayı görmezden gelmiştir. “Taraflara itidal tavsiye ediyoruz” diyerek, silah çeken katillerle bizleri eşitlemeye çalışan devletlerin demokrasi açığı ve ayıbı kayıtlara geçmiştir.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, vatandaşlarımızın talimatları doğrultusunda siyaset yapmayı sürdürecek, milli iradeye sahip çıkma sorumluluğumuzu en layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sahibi millet, demokrasimizin sahibi aziz vatandaşlarımızdır. Vatandaşlarımızın iradesinin üstünde bir irade yoktur. Milletimiz 15 Temmuz gecesinde gösterdiği kararlılıkla demokrasi yürüyüşünü sürdürecektir.

15 Temmuz ihanet gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

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