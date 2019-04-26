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Hainlerin Meclis yalanı raporlandı

FETÖ’nün, yurt dışına firar eden örgüt mensubu gazetecilerinin, darbe girişimi sırasında ‘15 Temmuz akşamı TBMM uçaklar tarafından bombalanmadı’ yalanı hazırlanan raporlarla çürütüldü. 

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından, FETÖ örgüt mensuplarının başlattıkları algı operasyonları hazırlanan raporlar ve iddianameler hainlerin yalanlarını ortaya çıkarmaya devam ediyor. Darbe girişimine saatler kala Akıncı Üssü’nün eski harekat komutanı albay Ahmet Özçetin, 16 savaş uçağına mühimmat yüklenmesi talimatını verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Başkanlığı, TÜRKSAT ve TBMM’ye bu uçaklardan 14 bomba atıldı. Bombalı saldırılarda polis ve vatandaşlardan 68 kişi şehit oldu. 

İTİRAF ETTİLER 

Bu bombalardan ikisi darbeci pilot Hüseyin Türk, biri de Hasan Hüsnü Balıkçı’nın bulunduğu uçaktan atıldı. Darbeci pilot Balıkçı “Son anda ihtiyaç nedeniyle bana uçuş görevi verildi ve ben maalesef TBMM’yi bombaladım” itirafında bulunurken, Türk de “Telsizden ‘Burası şehir içi bir yer mutabık mıyız’ diye sordum. Onlar da ‘Mutabıkız atış serbest dediler.’ Ben de kalan 2 bombayı da verilen koordinata (TBMM) attım” ifadelerini kullandı. 

BELGELERE YANSIDI 

Firari FETÖ’cüler ise TBMM’ye bomba atılmadığını, Meclis’e önceden yerleştirilen bombaların uzaktan kumanda ile patlatıldığı yalanına sarıldı. FETÖ’cülerin iddialarını, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarınca bombaların atıldığı yerde yapılan kimyasal incelemelerin yer aldığı rapor da çürüttü. Darbe girişiminden sonra Meclis Yerleşkesi’nde yapılan olay yeri incelemesi sonucu elde edilen bulgular, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi. İnceleme sonuçlarının yer aldığı uzmanlık raporu, Akıncı Üssü davasının görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletildi. Raporda, Meclis’te patlamaya neden olan cismin savaş uçaklarından atılan “MK-80” serisindeki bombaların olduğu belirtildi. Böylece FETÖ’cülerin “Meclis uçaklar tarafından bombalanmadı” iddiasının gerçeği yansıtmadığı bir kez daha ortaya çıktı. 

FETÖ’nün 12 hücre evine operasyon 

Bursa’da, FETÖ’ nün hücre evlerine yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Polis, firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen ve ‘gaybubet evi’ olarak adlandırılan 12 hücre evine operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, örgütün “mahrem askeri ve emniyet yapılanması” sorumluları oldukları ayrıca “büyük bölge talebe mesulü” olarak faaliyet yürüten 14 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, firari eski Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Mehmet Likoğlu’nun yeğeni olduğu öğrenildi. Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.  

 

Yaşlı amca kendisine yer vermeyen kadına bakın ne yaptı

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