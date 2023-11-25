Hak-İş Kadın Komitesi, ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü

Hak-İş Konfederasyonu kadın komitesi koordinatörlüğünde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadına yönelik şiddeti kınamak ve Filistinli kadınların yaşadığı zulmü protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. 'Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail' sloganlarının atıldığı yürüyüşte kadınlar, Gazze'de ölen çocukları temsilen ellerinde kefen giydirilmiş oyuncak bebekler taşıdı. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve konfederasyonun 81 ilden gelen kadın komitesi başkanların yer aldığı yürüyüş ABD Büyükelçiliğinde son buldu.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistin topraklarının işgal edilmesinin arkasında durduğunu söyledikleri ABD'yi protesto etmek için yürüdüklerini ifade ederek, "Konfederasyonumuzun tüm dünyaya ilan ettiğimiz taahhüdümüz gereği buradayız. Bölgemizin, küremizin mağdur ve mazlumlara olan borcumuzu ödemek için buradayız. Derisinin rengi, konuştuğu dil, yaşadığı coğrafya, inancı, etnisitesi ne olursa olsun zulme uğramış mazlumların yanında zalimlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Merhum Cemil Meriç ifadesiyle 'zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur'. Biz adaletten, haktan, mazlumdan yana tarafız, namussuzlara rağmen biz tarafız" diye konuştu.

"KATİL ABD'YE ORTA DOĞU'DAN, AKDENİZ'DEN, FİLİSTİN'DEN DEFOL DİYORUZ"



Arslan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'ne dikkat çekerek, "Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde dünyanın her bölgesinde insanlığın hiç yaşamadığı şiddet uygulayan büyük şeytan ABD emperyalizmini protesto etmek için buradayız. Katil ABD'ye Orta Doğu'dan, Akdeniz'den, Filistin'den defol diyoruz. Terörist devlet Siyonist İsrail'in Gazze'deki katliamlarına destek verdiği, teşvik ettiği için ABD'yi lanetliyoruz. Katil Amerika seni iyi tanıyoruz. Hiroşima'dan, Nagazaki'den, Vietnam'dan, Irak'tan, Afganistan'dan, Suriye'den, Lübnan'dan, Yemen'den, Libya'dan tanıyoruz. İşgallerinizi katliamlarınızı işkencelerinizi unutmadık" açıklamasında bulundu.

"ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULANA KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"



İlk saldırıdan itibaren amasız, fakatsız Gazzelilerin yanında olduklarını dile getiren Arslan, "Yardım kampanyası başlattık, dünya sendikal hareketine çağrı yaptık, Cenevre'de, Kişinev'de, Bangkok'ta, Cezayir'de yüksek sesle dünyaya çağrı yaptık. Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından Büyükelçiliğin önünde siyah çelenk bırakılarak, Gazze'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.