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Hakarete uğrayan hemşireden örnek hareket! Tek şartla kabul etti

Zonguldak'ta bir hemşire, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu kişiyle sokak hayvanları için bağışta bulunması şartıyla uzlaştı.

AA17 Aralık 2021 Cuma 18:23 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 18:23
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Ereğli ilçesinde özel bir hastanede hemşirelik yapan Zeynep K, kendisine hakaret eden hasta yakınından şikayetçi oldu.

Dosyanın Uzlaşma Komisyonuna gönderilmesi üzerine Zeynep K, kişinin ilçedeki Gönülden Hayvan Sevenler Derneğine bağışta bulunması şartıyla şikayetinden vazgeçeceğini söyledi.

Hasta yakınının Derneğe bağışta bulunması üzerine taraflar uzlaştı.

Dernek Başkanı Belgin Alcan ve yönetim kurulu üyeleri, hemşire Zeynep K'yi ziyaret etti.

Örnek davranışından dolayı tebrik ettikleri hemşireye çiçek veren Alcan, "Şiddetin her türlüsüne, insana, hayvana yapılan tüm şiddete karşıyız. Kendisine yapılan bu kötü muameleyi, sokak hayvanları yararına çevirerek ceza almasını sağlaması bir örnek teşkil etmeli. Sayesinde ceza alan kişi bağışta bulundu. Ceza hayvanlara mama olarak geri dönmüş oldu. Kendisine teşekkür etmek istedik." diye konuştu.

Zeynep K. de Alcan ve beraberindekilere ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

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