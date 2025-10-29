İSTANBUL 19°C / 9°C
Güncel

Hakemlere bahis soruşturması: İstanbul Başsavcılığı'ndan açıklama

Türkiye futbolunu sarsan “hakemlerin bahis oynadığı” iddialarıyla ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, TFF, Emniyet ve MASAK işbirliğiyle sürdürülüyor. Başsavcılık, “Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 00:28 - Güncelleme:
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz profesyonel futbol liglerinde bir kısım hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair TFF'nin kendi iç mevzuatına göre hazırladığı ve kamuoyuna ilan ettiği disiplin sevk yazısıyla ilgili olarak, önceki yapılan açıklamalarımız doğrultusunda soruşturma, 6222 sayılı Kanun kapsamında suç oluşturan eylemlerin tespiti açısından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığımız ile işbirliği içerisinde devam etmektedir. Gelişmelerden bilahare bilgi verilecektir."

