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Hakimden beraat isteyen kocaya ders niteliğinde cevap

Kayseri'de kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada birbirini darbeden F.K. ve H.K. çiftinin yargılandığı davada karar çıktı. Hakim, sanıklardan H.K.'yi, 3 bin TL para cezasına çarptırırken, eşi F.K.'nin ise 'meşru müdafaa' kapsamında beraatine hükmetti. Karar sonrası H.K.'nin 'Hakim bey, ceza almasam olmuyor mu?' sözleri üzerine mahkeme hakimi Birol Küçük, 'Kadına yumruk atmanın bir cezası olmalı' yanıtını verdi.

DHA2 Aralık 2021 Perşembe 16:57 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 16:57
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Olay, eylül ayında Melikgazi ilçesinde meydana geldi. H.K. ile F.K. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. eşine yumruk attı, F.K. de tokatla karşılık verdi. Olay sonrası birbirinden şikayetçi olan çift hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada müşteki sanıklar F.K. ile eşi H.K. hazır bulundu. Barıştıklarını söyleyen ve şikayetçi olmadığını ifade eden F.K., "Eşim çalıştığım yerdeki kişilerden dolayı beni kıskanıyordu. Bu yüzden tartıştık. Şikayetçi değilim. Ben de kendimi savunmak zorunda kaldım. Gücüm yetmedi. Tokat attım" dedi.

Suçsuz olduğunu öne süren H.K. ise beraatini istedi. Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanıklardan H.K.'yi, 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sabıkasız olması nedeniyle cezayı erteledi. Müşteki sanık F.K.'nin ise H.K.'nin ağır saldırısı altında kendisini savunduğu ve eş zamanlı olarak saldırıyı defetmeye çalıştığı gerekçesiyle 'meşru müdafaa' kapsamında beraatine hükmedildi.

'PARA CEZASI VERMEYİN YİNE TARTIŞIRIZ'

Karar sonrası H.K., "Hakim bey, ceza almasam olmuyor mu? Bu sefer para cezası olduğu için yine aile içi sorunumuz olacak. Pişmanım" dedi. Hakim Birol Küçük ise, "Kadına yumruk atmanın bir cezası olmalı. Kendine hakim olacaksın. Çocuklarının annesine iyi davranacaksın" cevabını verdi.

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