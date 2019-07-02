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Hak-İş açıkladı: Taleplerimiz karşılanmazsa açlık grevine başlayacağız

Gelen son dakika haberine göre, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 'Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız.' dedi.

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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız." dedi.

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