Hak-İş açıkladı: Taleplerimiz karşılanmazsa açlık grevine başlayacağız
Gelen son dakika haberine göre, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 'Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız.' dedi.
- AA
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız." dedi.
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