Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Darbelerin karşısında demokrasinin yanında saf tuttuk

Hak-İş Konfederasyonunun 43'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Ankara'da bir otelde verilen yemekte tanıtım filminin gösterilmesiyle başladı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, burada yaptığı konuşmada, konfederasyonun kuruluşundan bu yana ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğü projelerle çok sayıda örnek ve özgün çalışmayı başarılı bir şekilde hayata geçirdiğini söyledi.

Demokrasinin askıya alınarak özgürlüklerin kısıtlanmak istendiği dönemlerde konfederasyon olarak daima doğruyu savunduklarını dile getiren Arslan, "12 Eylül’de, 28 Şubat’ta, hukuk ve demokrasiyi savunduğumuz için, baskılara, haksızlıklara maruz bırakıldık ama yılmadık, yıkılmadık, büyük bir kararlılıkla mücadelemize devam ettik. 15 Temmuz Türkiye'yi işgal ve hain darbe girişimine karşı da darbelerin karşısında, demokrasinin yanında saf tuttuk." diye konuştu.

Arslan, üyelerine olan inançla daha güçlü, daha büyük bir Hak-İş'in coşkuyla, ilk günkü azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Hak-İş'in üyelerine yönelik yaptığı çalışmalarla işçilerin hayatında özel bir yere sahip olduğunu belirten Arslan, "Hak-İş Konfederasyonu, sendikal mücadelede, erdem, güven, istikrar ve onurun adıdır." dedi.

Ekonomide yaşanan sorunları Hak-İş'in kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında diyalog anlayışı içinde taraflarla panel düzenleyerek tartıştıklarını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz çalışanlarının daha müreffeh bir yaşama kavuşması için toptan kabul ya da retlere hapsolmadan tüm sorunları tartışarak, ortak akılla sağlıklı bir çözüme ulaşmak için üzerimize düşen büyük bir sorumluluk olduğunu biliyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Bu kapsamda bugün düzenlediğimiz 'Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları' konulu panel ile önemli bir çalışmaya imza attık."

Programın ardından Hak-İş kurucularına ve eski başkanlarına plaketleri takdim edildi.

Etkinliğe, eski Hak-İş genel başkanları Mustafa Taşçı ve Yasin Hatipoğlu, Hak-İş Onursal Başkanı aynı zamanda 24. Dönem Çorum Milletvekili olan Salim Uslu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler ile 26. Dönem Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de katıldı.