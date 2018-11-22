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Hakkari Valiliği: Dağlıca köyündeki 15 öğrenci okula kaydedildi

Hakkari Valiliği'nce, Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde 15 öğrencinin okula gidemedikleri yönünde yerel basında yer alan haberler üzerine aileleriyle görüşüldüğü ve öğrencilerin ilçe merkezindeki okullara ve bu okullara bağlı pansiyonlara yerleştirildiği bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, Dağlıca köyünde ikamet eden 15 öğrencinin okula gidemedikleri yönünde haberlerin bazı yerel basında yer aldığı belirtildi.

Dağlıca köyünün, bulunduğu konum itibariyle bölgesel kış şartlarının en ağır yaşandığı köylerden biri olduğu, yoğun kar yağışıyla köy yollarının ulaşıma sık sık kapandığı ve köyün Milli Eğitim Bakanlığı Taşımalı Eğitime Erişim Yönetmeliği'nde belirtilen mesafeden uzak konumda olduğundan dolayı taşımalı eğitime olanak vermediği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda bahse konu 15 öğrencinin ailesi ile gerekli görüşmeler yapılarak, öğrencilerin ilçe merkezinde bulunan ortaöğretim kurumlarına ve bu kurumlara ait pansiyonlara yerleştirilmeleri sağlanmıştır." ifadesi yer aldı.

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