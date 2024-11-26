Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde yağışın devam ettiği, don riski ve buzlanma olduğu ifade edildi.

Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime yarın için ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı, Aşağıdamlalı, Ergentürk, Eskiçokdeğirmen, Güneycik, Erikçeli, Konaklı, Divantürk mahallelerinde bulunan okullarda ve Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, Ünye ilçemizin Pelitliyatak Mahallesi'ndeki tüm okullarda, Ulubey ilçemizin taşıma merkezli tüm okullarında, resmi ve özel tüm eğitim öğretim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir."

Açıklamada, tamamen ve kısmen eğitim öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini azaltacağı ancak kar yağışının durması ile birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirilmektedir. Buzlanmanın meydana getireceği muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi - özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 27 Kasım 2024 Çarşamba günü bir 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Valiliğimizin resmi sitesi, sosyal medya hesapları ve Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in sosyal medya hesapları dışında yayınlanan bilgilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

SİVAS

Sivas'ta buzlanma riski nedeniyle, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verildi. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının durmasıyla hava sıcaklığının ciddi şekilde düşeceği ve buzlanmanın günlük hayatı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor. Alınan tedbirler kapsamında il genelindeki resmî ve özel eğitim kurumları, kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve özel eğitim kurslarında eğitim yapılamayacak. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan ve kreş veya anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel ile malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

BAYBURT

Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİNGÖL

Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent merkezi ile Solhan ilçesinde taşımalı, 4 ilçede tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullar yarın tatil edildi.

Kent merkezi ile Solhan ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

HAKKARİ

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının gece saatlerinde de devam edeceği belirtildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu don ve buzlanma riskinin meydana gelebileceği kaydedilen açıklamada, kent genelinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, Halk Eğitimi Merkezleri kursları ile Rehberlik ve Araştırma Merkezleri hariç, tüm resmi anaokullarında, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ARTVİN'İN ŞAVŞAT İLÇESİ

Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre ilçede aşırı buzlanma beklendiği ve bu durumun ulaşımı aksatarak risk oluşturabileceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden kar yağışına ilaveten, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre Şavşat ilçemizde aşırı buzlanma beklendiğinden, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile Halk Eğitim Merkezleri'nde 27 Kasım Çarşamba ve 28 Kasım Perşembe günleri eğitim ve öğretime 2 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca ilçemizdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihlerde izinli sayılacaktır."

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede yetkililer, vatandaşları buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.