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Hakkari-Çukurca kara yolunda heyelan

Hakkari- Çukurca kara yolunda meydana gelen heyelanda kamyonet, düşen dev kayaların arasında kaldı. Olayda yaralanan olmazken, jandarma ekipleri yolu ulaşıma kapattı.

DHA9 Mayıs 2024 Perşembe 09:35 - Güncelleme:
Hakkari-Çukurca kara yolunda heyelan
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Kent merkezi 20 kilometre uzaklıkta, özel bir firmaya ait taş ocağı mevkiinde dün saat 22.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Bölgede etkili olan yağışlı havada yamaçlardan kopan kaya ve toprak yığınları, Hakkari- Çukurca kara yoluna düştü. Bu sırada Hakkari'den Çukurca istikametine giden Zelal Açar (28) yönetimindeki kamyonet, dev kayaların arasında kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Sık sık anonslar yapan jandarma ekipleri yolun sabaha kadar kapatıldığını duyurdu. Yolun açılması için ekipler çalışma başlattı.

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