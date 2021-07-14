Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polis memuru tutuklandı

DHA 14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:53 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:13

Hakkari'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken, geçen yıl kentte Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne tayini çıkan polis memuru Nasuh Çulcu, aynı şubede çalışan meslektaşı kadın komiser yardımcısı ile yakınlık kurmak istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Komiser yardımcısının amirlerine durumu bildirmesi üzerine çevik kuvvetten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, yazıyla Nasuh Çulcu'yu uyardı. Çulcu, resmi uyarı yazısı hakkında konuşmak üzere, dün öğle saatlerinde polisevinde yemek yiyen Hasan Cevher ile görüşmek istedi. Konuşma bittikten sonra gerekli işlemler için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne giden Nasuh Çulcu, silahına el koyulmasına karşı çıktı. Bürodaki memurlara silah çeken Çulcu, buradan uzaklaşıp, polisevine döndü. Hızla girdiği polisevi yemekhanesinde Çulcu, Cevher'i başından ve omuzundan vurdu. Polis memuru tarafından dizinin altından vurulan Çulcu, diğer polislerin de yardımıyla yakalandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Cevher, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

TABURCU EDİLDİKTEN SONRA TUTUKLANDI

Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanarak, gözaltına alınan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavisi bugün tamamlanan Çulcu, taburcu edildiği saat 16.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Çulcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Hakkari Cezaevi'ne gönderildi.