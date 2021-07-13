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Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı meslektaşının silahlı saldırısında şehit oldu

Hakkari'de bir polis memurunun silahla vurduğu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, şehit oldu.

AA13 Temmuz 2021 Salı 15:04 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 15:36
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Alınan bilgiye göre, kentte görev yapan bir polis memuru, henüz belirlenemeyen nedenle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i silahla yaraladı.

Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 13.50 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in Polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 el silahla ateş edilerek vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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