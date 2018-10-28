Hakkari kırsalına düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'nin Kavaklı köyü kırsalında PKK'lı 2 terörist hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.
- AA
Hakkari'de terör örgütü PKK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
''Bugün saat 21.30 sıralarında ilimiz merkez Kavaklı köyü kırsal alanında tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu icra edilen hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.