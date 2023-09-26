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Güncel

Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen iki sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.

AA26 Eylül 2023 Salı 21:16 - Güncelleme:
Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ile İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışma sonucu Çevre köyü kırsalına dün operasyon düzenlendi.

Operasyonda tespit edilen 2 sığınakta 4 biksi silahı, 3 RPG 7 roketatar silahı, 2 RPG-7 antitank mühimmatı ve 14,5 milimetrelik 160 doçka mühimmatı ele geçirildi.

Mühimmatlardan delil niteliği taşıyanlar cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda muhafaza altına alındı, diğer malzemeler imha edildi.

  • terör operasyonu
  • PKK sığınakları
  • silah ve mühimmat

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