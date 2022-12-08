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Güncel

Hakkari Valiliğinden silahla vurulan kişinin ağır yaralandığı olaya ilişkin açıklama

Hakkari Valiliği, dün bir kişinin silahla yaralandığı olayın şüphelisinin kısa sürede yakalanarak adli tahkikata başlandığını, olayın MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek'le ilgisinin olmadığını bildirdi.

AA8 Aralık 2022 Perşembe 09:22 - Güncelleme:
Hakkari Valiliğinden silahla vurulan kişinin ağır yaralandığı olaya ilişkin açıklama
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Valilikten dün yaşanan olaya ilişkin yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, Özbek'in silahla birini yaraladığına yönelik iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Kimliği belirli iki kişi arasında alacak verecek konusundan kaynaklı husumet sonucu silahla yaralama olayının gerçekleştiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konunun şüphelisi olaydan kısa zaman sonra yakalanmış, adli tahkikata başlanılmıştır. Bahsi geçen olayla MHP İl Başkanı Fatih Özbek'in ilgisi yoktur. Ayrıca bu konuyu kasıtlı kullanarak huzur ve güven ortamını bozmaya çalışanlar hakkında gerekli adli süreç başlatılmıştır."

  • Hakkari Valiliği
  • silahlı saldırı
  • Fatih Özbek

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