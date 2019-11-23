Hakkari Yüksekova'dan çıkan askeri konvoy Irak sınırına intikal etti
Hakkari'nin Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan askeri konvoy Irak sınırına doğru hareket etti.
- İHA
Hakkari'nin Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan Kirpi tipi zırhlı araçlar, Irak sınırına doğru hareket etti. Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan askeri konvoy, Irak sınırına gitmek üzere Cengiz Topel Caddesi üzerinden
Şemdinli ilçesine doğru yola çıktı.
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