Hakkari'de 11 kilo 300 gram eroin ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 11 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Yeşildere Caddesi'nde 21 Kasım'da şüphe üzerine durdurulan bir kişinin taşıdığı poşette 11 kilo 300 gram eroin bulundu. Şüpheli, gözaltına alındı.
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