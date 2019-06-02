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Hakkari'de 13,5 kilo eroin ele geçirildi

Yüksekova ilçesindeki bir evde 13 kilo 500 gram uyuşturucu bulundu, bir kişi gözaltına alındı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 13 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
 
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar sürdürülüyor. 
 
Yüksekova ilçesindeki Güngör Mahallesi'nde 31 Mayıs'ta bir kişinin ikametinde yapılan aramada 13 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
 
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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