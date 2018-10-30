Hakkari'de 2 PKK'lı terörist, hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi
Hakkari'de İHA ile tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.
- AA
Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, merkez Kavaklı köyü Yoncalı bölgesinde insansız hava aracı (İHA) ile terör örgütü PKK mensubu 2 teröristin tespit edildiği belirtildi.
Teröristlerin hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.
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