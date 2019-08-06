Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İç güvenlik operasyonları kapsamında Cilo Dağı'nda jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürdürülüyor.
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