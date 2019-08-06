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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Cilo Dağı'nda jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürdürülüyor.

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