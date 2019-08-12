Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
İçişleri Bakanlığından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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