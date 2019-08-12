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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

  • AA
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İçişleri Bakanlığından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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