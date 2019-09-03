29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8083
  • 6,3727
  • 284.189
  • 98342.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kıran Operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca Hakkari'nin Kazan Vadisi'nde gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanlığı, Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari İl Jandarma Komutanlığıca Hakkari İli Kazan Vadisinde gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
 
Etkisiz hale getirilen teröristlerin 01 Haziran 2019 tarihinde Hakkari İli Aslankapanı bölgesinde, Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın şehit edilmesi, 28 Haziran 2019 tarihinde Hakkari İli Doğanlı bölgesinde, Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edilmesi, 26 Ağustos 2019 tarihinde Hakkari İli Doğanlı bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirilen Mayın/EYP yerleştirilmesi olaylarının failleri arasında oldukları tespit edildi.
 
Bölgede operasyonlar devam ediyor.  

´Kız arkadaşıma neden baktın´ çatışması kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Johnson'ın makalesi İslamofobiyi artırdı

Johnson'ın makalesi İslamofobiyi artırdı

Trabzon'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Trabzon'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

AK Parti MYK Toplantısı sona erdi

AK Parti MYK Toplantısı sona erdi

'En derinlerdeki noktalarınıza saldıracağız'

'En derinlerdeki noktalarınıza saldıracağız'

Galatasaray Falcao'yu açıkladı

Galatasaray Falcao'yu açıkladı

ABD, Afganistan'dan 5 bin askerini geri çekiyor

ABD, Afganistan'dan 5 bin askerini geri çekiyor

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem
 

POPÜLER HABERLER

TEM Otoyolu´nda ´makas´ terörü kamerada!

TEM Otoyolu´nda ´makas´ terörü kamerada!

NASA yine korkuttu!

NASA yine korkuttu!

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde! Öyle bir özelliği var ki...

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde! Öyle bir özelliği var ki...

Kaçkar Dağları'nın eteklerinde: Turistler akın ediyor

Kaçkar Dağları'nın eteklerinde: Turistler akın ediyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA