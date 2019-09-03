Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari İl Jandarma Komutanlığıca Hakkari İli Kazan Vadisinde gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin 01 Haziran 2019 tarihinde Hakkari İli Aslankapanı bölgesinde, Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın şehit edilmesi, 28 Haziran 2019 tarihinde Hakkari İli Doğanlı bölgesinde, Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edilmesi, 26 Ağustos 2019 tarihinde Hakkari İli Doğanlı bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirilen Mayın/EYP yerleştirilmesi olaylarının failleri arasında oldukları tespit edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.