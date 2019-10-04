Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
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