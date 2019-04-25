Hakkari'de 27 kilo 540 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 27 kilo 540 gram uyuşturucu bulundu.
- AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Yüksekova ilçesinde 23 Nisan'da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 5 kilo 240 gram metamfetamin, 6 kilo 780 gram baz morfin ve 15 kilo 520 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
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