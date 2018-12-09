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Hakkari'de 3 köy ve 13 mezra yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Hakkari'de dün akşam başlayıp, aralıklara sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle 3 köy ve 13 mezra yolu ulaşıma kapandı.

  • DHA
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Kentte dün akşam saatlerinde başlayan, aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, kardan dolayı 3 köy ve 13 mezra yolu ulaşıma kapandı.
 
 
İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

 

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