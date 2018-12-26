Hakkari'de 43 kilo 586 gram uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Ömer Tepe mevkisinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde, 43 kilo 586 gram esrar ele geçirildi.