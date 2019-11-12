24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7728
  • 6,3698
  • 270.954
  • 104042
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hakkari'de 5 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

HAKKARİ Valiliği'nce merkez ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarındaki 5 bölgenin 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği açıklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK ile diğer terör örgütlerinin son dönemdeki saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği, saldırılar sonucu halkın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtildi. Kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarındaki 5 bölgenin 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu´nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarındaki 5 bölge 13.11.2019 günü saat 00:00:01´den 27.11.2019 günü saat 23:59:59´a kadar, 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."

Teröristlerden hain tuzak! Komandolar etkisiz hale getirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB son rakamları açıkladı: Harekat bölgesinde şimdiye kadar...

MSB son rakamları açıkladı: Harekat bölgesinde şimdiye kadar...

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

Türkiye'den "Bolivya'ya seyahat" uyarısı

Türkiye'den 'Bolivya'ya seyahat' uyarısı

Suudi Arabistan'da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı

Suudi Arabistan'da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı

İranlılar Türkçeyi Türk dizilerinden öğreniyor

İranlılar Türkçeyi Türk dizilerinden öğreniyor

Şehidin 'Cennete pide yollar mısın' notunu gören arıyor!

Şehidin 'Cennete pide yollar mısın' notunu gören arıyor!

Vatandaşa iyi haber: e-Devlet'ten 600 yeni hizmet

Vatandaşa iyi haber: e-Devlet'ten 600 yeni hizmet
 

POPÜLER HABERLER

Terör örgütünden hain plan! SAS Timleri etkisiz hale getirdi

Terör örgütünden hain plan! SAS Timleri etkisiz hale getirdi

Muhteşem fotoğraflar çekmek için küçük hileler

Muhteşem fotoğraflar çekmek için küçük hileler

Sevgilisini vahşice öldürmüştü: Canavar kafeste!

Sevgilisini vahşice öldürmüştü: Canavar kafeste!

Dünyada ilk olacak! 7'den 70'e herkes faydalanacak

Dünyada ilk olacak! 7'den 70'e herkes faydalanacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA