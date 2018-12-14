Hakkari'de 5 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda uyuşturucu olduğu değerlendirilen 5 kilo 250 gram toz madde ele geçirildi.
- AA
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Merkeze bağlı Ağaçdibi köyü yol ayrımında 13 Aralık'ta icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen 5 kilo 250 gram yeşil renkli toz madde ele geçirildi.
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