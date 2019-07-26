Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yüksekova kırsalında hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
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