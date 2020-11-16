Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu

DHA 16 Kasım 2020 Pazartesi 21:20 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 21:29

MSB, "Hakkâri /Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur." dedi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Abdurrahman Topuksuz'un şehadetine ilişkin kaleme aldığı mesajda, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.