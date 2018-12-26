Irak sınırında 660 adet kurusıkı tabanca ve 12 bin adet av tüfeği fişeği ele geçirildi Hakkari'nin Derecik ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde 660 adet kurusıkı tabanca ve 12 bin adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.