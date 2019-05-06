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Hakkari’de darbecilere ceza yağdı

Hakkari’de Fetullahçı Terör Örgütü’nce gerçekleştiren 15 Temmuz kanlı darbe girişimine destek verdikleri gerekçesiyle yargılanan eski askerlere yönelik karar çıktı. Aralarında Hakkari Dağ Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal’ın da bulunduğu 8 şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Toplwm 18 şüpheli çeşitli cezalara çarptırıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz 2016 günü darbe girişiminde bulunmuştu. Bu girişime Hakkari'de destek veren askerlere yönelik geçtiğimiz yıllarda soruşturma başlatılmış, haklarında iddianame düzenlenmişti.
 
Şüphelilerin yargılamaları Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tamamlandı. 29 şüpheli hakkında mahkeme kararını açıkladı.
 
Sabah'ın haberine göre, 29 şüpheliden 8'i müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Şüphelilerden 10'u çeşitli oranlarda hapis cezası alırken 11 şüpheli asker ise beraat etti.
 
Müebbet hapis cezası alan şüpheliler arasında Hakkari Dağ Komando Tugayı eski Komutanı Ahmet Otal da bulunuyor.
 
İŞTE O CEZALAR
 
İşte o isimler ve cezaları: Binbaşı Selim A., Tuğgeneral Ahmet O., Kurmay Albay Demiray D., Kurmay Albay Emrah Ş., Yarbay Şükrü A., Üsteğmen Şenol K., Üsteğmen Akif A., Teğmen Cavit Tarık S. müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Albay Yüksek Ö. 12 yıl 6 ay, Yüzbaşı Emre T. 12 yıl 6 ay, Yüzbaşı Hasan B. 14 yıl 2 ay, Yüzbaşı Selahattin Ç. 14 yıl 2 ay, Yüzbaşı Selçuk M. 12 yıl 6 ay, Yüzbaşı Ersin D. 13 yıl 4 ay, Yüzbaşı Adnan T. 14 yıl 2 ay, Yüzbaşı Celal K. 14 yıl 2 ay, Üsteğmen Ümit B. 14 yıl 2 ay, Başçavuş Bedir S. ise 15 yıl hapis cezası aldı. Uzman Çavuş Ahmet K., Üsteğmen Ahmet Deniz Ç., Binbaşı Ataman D., Binbaşı İlhan Ş., Uzman Çavuş Adem U., Başçavuş Soner B., Yüzbaşı Uğur K., Uzman Çavuş Sadık Ç., Uzman Çavuş Muharrem B., Uzman Çavuş Tayfun A. ve Uzman Çavuş Yunus K. ise beraat etti.
 
Bilindiği gibi davanın iddianamesinde, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine destek verdikleri iddia edilen aralarında dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet O.'nun da bulunduğu sanıklar hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 10 yıldan üçer kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları istenmişti.

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