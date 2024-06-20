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Hakkari'de dehşet! Silahla vurulmuş halde bulundular

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 4'üncü katındaki dairede biri kadın, 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

DHA20 Haziran 2024 Perşembe 12:46 - Güncelleme:
Hakkari'de dehşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
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Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi'ndeki bir binada, görevli sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti.

İçeriye doğru seslenen kapıcı, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Bezel (24) ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun (31) olduğu belirlendi.

Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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